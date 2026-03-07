Elektrik Fiyatları Yüksek Seviye

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 675 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,5 azalarak 671 milyon 646 bin 697 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 06.00'da 2 bin 675 lira 99 kuruş, en düşük 09.00-15.00 saatlerinde sıfır (0) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1222 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1253 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 900 lira, en düşük 100 lira olarak kayıtlara geçti.