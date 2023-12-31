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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 601 lira 44 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,2 azalarak 748 milyon 450 bin 185 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 601 lira 44 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1465 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1499 lira 59 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 1002 lira olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
31.12.2023 - 14:53,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 601 lira 44 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,2 azalarak 748 milyon 450 bin 185 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 601 lira 44 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1465 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1499 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 1002 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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