Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1285 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75,9 artarak 1 milyar 316 milyon 511 bin 101 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00, 17.00 ve 18.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 02.00 ve 06.00'da 1285 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 60 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 137 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 601 lira 44 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.