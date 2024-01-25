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Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 1487 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2 düşüşle 1 milyar 560 milyon 48 bin 647 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1487 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 210 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 240 lira 67 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
25.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:30
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük 1487 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2 düşüşle 1 milyar 560 milyon 48 bin 647 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 650 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1487 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 210 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 240 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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