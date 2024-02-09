Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 239 lira 99 kuruş, en düşük 900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,9 azalışla 867 milyon 865 bin 527 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 239 lira 99 kuruş, en düşük 13.00 ve 14.00'te 900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1 bin 400 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1 bin 413 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 689 lira, en düşük 1487 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.