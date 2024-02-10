Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 14 lira 99 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,7 azalışla 454 milyon 168 bin 425 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 14 lira 99 kuruş, en düşük 12.00 ve 13.00'te 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 806 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 804 lira 80 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 239 lira 99 kuruş, en düşük 900 lira olarak kayıtlara geçti.

10.02.2024 14:37
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 14 lira 99 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,7 azalışla 454 milyon 168 bin 425 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 14 lira 99 kuruş, en düşük 12.00 ve 13.00'te 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 806 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 804 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 239 lira 99 kuruş, en düşük 900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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