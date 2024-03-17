Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 3,55 artarak 1 milyar 500 milyon 505 bin 659 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 18.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 00.00 ve 11.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 382 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük 276 lira olarak kayıtlara geçti.