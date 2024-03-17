Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 3,55 artarak 1 milyar 500 milyon 505 bin 659 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 18.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 00.00 ve 11.00'de 1750 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 382 lira 83 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 90 kuruş, en düşük 276 lira olarak kayıtlara geçti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un depreme hazırlanmasının önemini vurgulayarak, evlerin dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, ayrıca İstanbul'un kentsel dönüşümü için ayrılan paranın iki katının algı için harcandığını belirtti.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, piyasalardaki fiyat artışının esnaflardan kaynaklı olmadığını belirtti. Alan ayrıca, Kayseri'deki esnafa 2 milyar 850 milyon TL kredi kullandırdıklarını ifade etti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Seçildikten sonra buradaki esnafın görüşleri doğrultusunda geleceğini planlayacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili vatandaşın fedakarlık yaptığını, bu fedakarlığa kamunun da katılacağını belirterek hiçbir bakanlığa emekli olanların harici personel alınmayacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için kendi petrol ve doğal gazını arayıp bulacaklarını ve 2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli kullanarak enerjideki dışa bağımlılık sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için terör nedeniyle uzak kalınan bölgelerde arama yaptıklarını ve Türkiye'nin petrol üretimini artırdığını belirtti. Ayrıca, nükleer enerji ve madencilik politikalarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak ileriye gideceğini ve dışa bağımlılığı bitirerek jeopolitik olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nın Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakı olduğunu söyledi. Özel, Osmaniye'de düzenlenen bir programda emeklilerin ekonomik sıkıntılarını eleştirerek, çiftçilerin milletin efendisi olacağı sözünü verdi. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek Türkiye İttifakı'nın herkesi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde KOSGEB desteğiyle kurulan tekstil atölyeleri, kadınların istihdam edildiği ve işlerin büyütülerek çalışan sayısının artırıldığı birer girişim haline geldi. Ceylan Bayram ve Nazife Ürek tarafından kurulan atölyeler, devlet desteği sayesinde büyümeye devam ediyor. Bayram'ın atölyesinde günlük 5 bin tek kullanımlık önlük dikilirken, Ürek'in atölyesinde bebek giysileri üretiliyor. KOSGEB İl Müdürü Ömer Güngör ise geçen yıl 192 girişimciye 21 milyon 662 bin lira destek verdiklerini belirtti.
Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımlarıyla Bayırköy beldesinde çiftçilere 'Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi' verildi. Eğitimde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından uygulamalar düzenli bir şekilde yapılarak tanıtıldı.
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