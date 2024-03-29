Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 755 lira 44 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,73 azalarak 1 milyar 239 milyon 893 bin 102 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ile 21.00 arasında 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 755 lira 44 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 57 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 32 lira 85 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1445 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen 'Turuncu Konuşalım' etkinliği kapsamında Bursa'da 'Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, Bursa'nın tasarım vizyonu ve liderliği desteklenirken, yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamların önemi vurgulandı. Ayrıca, endüstriyel tasarımın sektörel sorunları, destekler ve yol haritası da ele alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor. Kasımiye-1 ve Kasımiye-2 su depo çalışmalarında incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 30'u geçtiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Mardin'in günlük insani kullanım su ihtiyacı karşılanacak.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında ihracat yüzde 14 azalarak 73 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 26,5 oranında azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 16 azaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının devam ettiğini açıkladı. Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde taşımak için hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrasıyla ilgili ekonomik anlamda çok sayıda iddia ortaya atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Sigaraya 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik dev bir zam geleceği iddia edildi.
Adana'nın 9 ilçesinde yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında, 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, dağıtım programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı ve desteklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin çiftçilere verilen Çiftçi Destek Kredilerini esnek faize çevirdiğini ve çiftçilerin yüksek faizle mağdur olduğunu belirtti. Karabat, AKP'nin çiftçilere yönelik tutarsız politikalarını eleştirdi.
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