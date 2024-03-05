Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1600 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,6 artışla 1 milyar 592 milyon 114 bin 186 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 690 lira, en düşük saat 04.00'te 1600 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 432 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 458 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 1450 lira olarak kayıtlara geçti.