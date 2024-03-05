Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1600 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,6 artışla 1 milyar 592 milyon 114 bin 186 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 690 lira, en düşük saat 04.00'te 1600 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 432 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 458 lira 87 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 649 lira, en düşük 1450 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor - Son Dakika
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7 bin dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor.
Çin, iç talebi genişletecek ve iç talebi genişletme stratejisini arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek. Ülke, tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak. Çin, tüketimi teşvik etmek için bir yıllık bir program başlatacak ve merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan yatırıma tahsis edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlayacak. İBB'nin, kentte ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı dağıtımına başladığı bildirildi. Ayrıca, belediyenin, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de ramazan öncesinde içinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolisi vereceği aktarıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Kuzey Irak'ta yapılan oda seçimlerinin ardından kutlama ve işbirliklerini güçlendirme ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet, IKBY'deki oda başkanları ve yetkililerle görüşmeler yaparak ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttü. Ayrıca Duhok ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları, nisan ayında düzenlenecek fuarlara davet edildi.
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