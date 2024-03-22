Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1916 lira 65 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,47 azalarak 1 milyar 423 milyon 153 bin 877 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 14.00'te 1916 lira 65 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 19 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede Devam Ediyor - Son Dakika
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Musa Işın ve Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılarak vatandaşlara fidan dağıttı. Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikimine teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti ve Kütahya genelinde 2 milyon fidanın dikileceğini söyledi. Etkinlikte toplamda 4 bin 343 fidan dağıtıldı.
Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında semt pazarı esnafının taleplerini dinledi ve kapalı pazar yeri yapılması için çalışacaklarını belirtti.
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor. İstanbul'da ortalama fiyat 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara'da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir'de ise 44,04 liradan 43,04 liraya düşecek.
Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi ve diğer kooperatifler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Kooperatif başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yaptığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Çataklı çiftçilere 4 bin kiraz ve 500 vişne olmak üzere 4 bin 500 adet meyve fidanı bedelsiz olarak dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sinin yerli üretim olduğunu açıkladı. Yumaklı, tarımsal üretimin arttırılması için tarımsal arazilerin etkin hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şanlıurfa'nın tohumculuk sektöründe önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tohumda kendine yeterliliği konusunda kavram kargaşası oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Şanlıurfa'da 59 firma tarafından yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda tohum üretimi gerçekleştirildiğini söyleyen Yumaklı, çeşitli türlerde sertifikalı tohumların ihraç edildiğini ve tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtılacağını açıkladı.
Rekabet Kurulu, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki anlaşmaların yanı sıra birçok şirketin devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı. Kurul, söz konusu başvuruların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine uygun olduğunu belirterek izin verdi.
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda borsanın Mart ayı faaliyetleri, hububat ve bakliyat ekim alanlarındaki bitki gelişimi, yağış miktarları, hasatta yeni sezon beklentileri ile üye talep ve önerileri değerlendirildi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçim sonrası ekonomiye daha fazla odaklanılması gerektiğini belirtirken, GTB Başkanı Mehmet Akıncı da borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pamuk üretiminde mazot ve gübre desteklemelerinin bu gün çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi. Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişimini aktardı. Türkiye ekonomisinin dünyada 11'inci sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, suyun verimli kullanılması konusunda da çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Barajı'ndan sağlanan kentin yıllık tüketim ihtiyacı dışındaki kalan suyu, şişeleyip satışa sunacaklarını açıkladı. Kesimoğlu, su tasarrufu konusunda vatandaşlara dikkat çağrısında bulunurken, su şişeleme tesisi kurarak atıl vaziyette duran suyu ekonomiye kazandıracaklarını ve ek gelir elde edeceklerini belirtti. Ayrıca, toplantıda yapılması planlanan alt yapı projeleri hakkında da bilgiler verildi.
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