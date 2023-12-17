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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor - Son Dakika
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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saatlerde 2 bin 700 lira, en düşük saatte ise 1000 lira olarak tespit edildi. Spot piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin lira, en düşük 650 lira olarak kaydedildi.

Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor
17.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 91,9 artarak 1 milyar 325 milyon 788 bin 357 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 03.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 88 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 159 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek en yüksek 2 bin lira, en düşük 650 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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