Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 698 lira 96 kuruş, en düşük 1449 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,87 artarak 1 milyar 496 milyon 249 bin 706 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00'de 2 bin 698 lira 96 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 03.00'te 1449 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 273 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 327 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1449 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.