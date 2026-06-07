Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Elektrik Fiyatları Yükseldi

Elektrik Fiyatları Yükseldi
07.06.2026 14:28
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Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatları yarın 3.845,39 TL ile 120,01 TL arasında değişecek.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 117,3 artarak 477 milyon 531 bin 881 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük saat 12.00'de 120 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 764 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 841 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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