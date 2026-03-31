Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49,6 azalarak 454 milyon 625 bin 523 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 98 lira 48 kuruş, en düşük saat 12.00'de 181 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 794 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 842 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 300 lira olarak kayıtlara geçti.