Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot elektrik piyasasında megavatsaat fiyatları yarın için 2 bin 950 lira ile 1057 lira arasında belirlendi.

30.09.2024 15:20
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 950 lira 2 kuruş, en düşük 1057 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,62 azalarak 1 milyar 387 milyon 109 bin 1 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 950 lira 2 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1057 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 323 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 341 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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