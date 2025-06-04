Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 240 lira, en düşük 11 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,8 azalarak 631 milyon 287 bin 607 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 240 lira, en düşük saat 13.00'te 11 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1116 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1081 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 374 lira 99 kuruş, en düşük 555 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.