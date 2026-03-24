Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,8 azalarak 769 milyon 376 bin 938 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 2 bin 990 lira 1 kuruş, en düşük 14.00'te 251 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1184 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1232 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 532 lira 17 kuruş, en düşük 439 lira 47 kuruş olarak kayıtlara geçti.