Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 6 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 469 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 308 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 115 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 6 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 915 bin 469 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri??????? ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 230 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.