Elektrik ve Doğal Gaz Tarifeleri Temmuz'da Değişmeyecek - Son Dakika
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Elektrik ve Doğal Gaz Tarifeleri Temmuz'da Değişmeyecek

22.06.2026 11:11
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1 Temmuz'da elektrik ve doğal gaz tarifelerinde zam yok, sübvansiyonlar devam edecek.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Elektrik ve doğal gaza 4 Nisan'da yapılan yüksek oranlı zammın ardından 1 Temmuz'dan geçerli üç aylık dönemde tarifelerle ilgili izlenecek fiyat politikası netleşti. Enerji yönetimi, elektrikte özellikle konutlarda yüzde 50'nin üzerinde zam gereksinimi olduğunu belirterek, "Elektrik ve doğal gazda abonelere yönelik sübvansiyonlar devam edecek. Temmuz ayı için bir zam çalışması yapılmıyor" dedi. Kaynaklar, zam yapılacağı dönemlerde ekonomi ve enerji yönetiminin üst düzeyde bir araya geldiklerini, toplantılarda enflasyon hedefi de dikkate alınarak zammın şekillendirildiğini söyledi.

Türkiye'de, elektrik ve doğal gaz tarifeleri belli aralıklarla gözden geçiriliyor. Elektrik tarifeleri genelde 3 ayda bir, doğal gaz tarifeleri de aylık değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Ekonomi yönetiminin, son 3 yıldır uyguladığı enflasyonla mücadele programı gereğince, uygulamada bazı değişiklikler gündeme geldi. Ekonomi yönetiminin, enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirlenen oran ya da oranlarda, elektrik ve doğal gaza zam yapıyor.

Bu kapsamda en son zam, 4 Nisan'da uygulandı, konutlarda kullanılan elektriğe, yüzde 25 zam yapıldı.

Konutlarda, doğal gazda Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere "çok tüketinin çok ödeyeceği" tarifeye geçildi. Bu kapsamda bulunan abonelerin faturaları katlandı.

Kademe-2'de yer alan konut aboneleri, sanayi kuruluşları ve elektrik santralları ile aynı tarifeden gaz tüketmeye başladı. Bu aboneler (vergiler ve paylar hariç), tükettikleri her 1000 metreküp doğal gaza 18 bin TL ödüyor.

Kademe-1 aboneleri ise tükettikleri her 1000 metreküp doğal gaza 10 bin 625 TL ödüyor.

TEMMUZ AYI ELEKTRİK VE GAZ TARİFESİ

Yılın ikinci çeyreğinin sonuna gelinmesiyle gözler, 1 Temmuz'dan geçerli üç aylık döneme ilişkin elektrik ve doğal gaz tarifelerine çevrildi.

ANKA, Ankara'daki enerji yönetimi ile görüştü. Kaynaklar, elektrikte özellikle konutlarda yüzde 50'nin üzerinde zam gereksinimi olduğunu belirterek, "Elektrik ve doğal gazda abonelere yönelik sübvansiyonlar devam edecek. Bu bağlamda, temmuz ayı için bir zam çalışması söz konusu değil" dedi.

ZAM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR NASIL YAPILIYOR?

Kaynaklar, zam yapılacağı dönemlerde öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na enerji fiyatlarıyla ilgili en son verilerin bir rapor olarak sunulduğunu belirterek, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da konu değerlendiriliyor.  Ekonomi ve enerji yönetimleri, üst düzeyde bir araya geliyor. Toplantılarda enflasyon hedefi de dikkate alınarak zam oranları şekillendiriliyor" dedi.

3 yıldır elektrik ve doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı etkili oluyor. Merkez Bankası da konuyu çok yakından takip ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve Doğal Gaz Tarifeleri Temmuz'da Değişmeyecek - Son Dakika

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