Elektrikli Araç Şarj Soketleri Artıyor
Ekonomi

Elektrikli Araç Şarj Soketleri Artıyor

20.08.2025 10:25
Temmuzda şarj soket sayısı yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye yükseldi, toplam kurulu güç 2.374 MW oldu.

????? Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, temmuzda önceki aya göre yüzde 3,9 artışla 2 bin 374 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye çıktı. Bu rakam, haziranda 31 bin 433 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda AC şarj soket sayısı yüzde 4,1 artışla 18 bin 888'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 13 bin 794'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 18 bin 143, DC şarj soket sayısı ise 13 bin 290 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA

10:09
08:41
