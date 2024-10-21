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Ekonomi

Elektrikli Araç Satışlarında Rekor

EN YAKIT, genişleyen şarj altyapısıyla eylülde 1,7 milyon elektrikli araç satışıyla rekor kırdı.

21.10.2024 10:46
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EN YAKIT, her geçen gün kapsama alanı genişleyen şarj altyapısıyla elektrikli otomobil pazarının büyümesinde etkin rol oynuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylülde dünyada 1,7 milyon elektrikli otomobil satışıyla rekor kırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, bu rekorda her geçen gün kapsama alanı genişleyen şarj altyapısının etkili olduğunu belirterek, "1,7 milyon elektrikli araç satışı ile yeni bir rekora imza atılması, küresel elektrifikasyon sürecinin hızlandığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şenses, rekorun Çin'in liderliğiyle gerçekleştiğini, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın da buna önemli katkılar sağladığına işaret ederek, " Türkiye'de de elektrikli araç ekosisteminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici. Ülkemizde, 2023 başında 14 bin 896 olan elektrikli araç sayısının eylül itibarıyla yaklaşık 130 bin seviyesine yükselmesi ve aynı dönemde şarj noktalarının hızla artması, sektörün ne denli dinamik bir gelişim gösterdiğini gözler önüne seriyor. Bu büyümeyi destekleyen en önemli unsur ise, elektrikli araç kullanıcılarına sunulan şarj altyapısının genişletilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yavaş (AC) ve hızlı (DC) toplam şarj noktası (soket) sayısının 24 bin 160'a ulaştığı bilgisini paylaşan Şenses, şöyle devam etti:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2024 tarihli projeksiyonlarına göre, Türkiye'de elektrikli araç sayısının 2025 itibarıyla 202 binden 361 bine kadar çıkabileceği öngörülmektedir. Soket projeksiyonlarında ise 2025'te düşük senaryoda 34 bin 278, yüksek senaryoda ise toplam 61 bin 897 şarj noktasıyla önemli bir altyapı gelişimi öngörülmektedir. Bu tahminler, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemine yönelik altyapısının hızla genişlediğini ve elektrifikasyonun ulaştırma sektöründeki rolünün giderek arttığını gösteriyor."

Şenses, Türkiye'nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketi olarak, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak için şarj ağı hizmetlerini sürekli genişlettiklerine dikkati çekerek, "Elektrikli araçların şarj hizmeti, sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin temel taşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, şarj noktalarımızı her geçen gün daha erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, araç sahiplerinin taleplerini dikkate alarak doğa dostu ulaşımın kesintiye uğramaması için şarj istasyonu olmayan rotalarda her gün yeni istasyonlar açtıklarını ifade eden Şenses, geçen hafta Aydın- Denizli Otoyolu'ndaki ilk istasyonu da kendilerinin açtığını ve şirketin Türkiye'nin tamamını kapsama hedefine doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Dünya, Çevre, Eylül, Son Dakika

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