Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı

28.07.2022 09:34
Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı - Son Dakika
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