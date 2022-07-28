Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi. 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı - Son Dakika

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