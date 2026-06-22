Elektrikte Fiyat Dalgalanmaları - Son Dakika
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Elektrikte Fiyat Dalgalanmaları

22.06.2026 15:01
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Spot piyasalarda yarın için elektrik fiyatları, en yüksek 4.244,99 lira, en düşük 190 lira.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 63,8 artarak 1 milyar 36 milyon 872 bin 932 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 190 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1564 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1618 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 974 lira 39 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte Fiyat Dalgalanmaları - Son Dakika

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