Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 liraya yükseltti.

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 750 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu değişiklik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

EPDK mayıs ayında, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 200 lira olarak belirlemişti.