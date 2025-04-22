İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye\'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında garsonluk geldi. Bunu, dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı izledi.

22.04.2025 15:44
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Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu"na göre, eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler arasında ilk sırada garsonluk, dikiş makineciliği ve kaynakçılık bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

86 BİN İŞ YERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, araştırma kapsamında 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşme sağladıklarını, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu aktardı. Işıkhan, 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş tespit ettiklerini kaydetti.

EN ÇOK AÇIK İŞİN TESPİT EDİLDİĞİ MESLEKLER

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan rapora göre, en çok açık işin tespit edildiği meslekler, garsonluk, dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme ve konfeksiyon işçilikleri ile yük ve yolcu taşımacılık şoförlükleri oldu. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin başında garsonluk geldi. Bunu, dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, yük ve yolcu taşımacılığı şoförlüğü ile gazaltı kaynakçılığı izledi.

GELECEĞİN MESLEKLERİ DE BELİRLENDİ

Araştırmada, geleceğin mesleklerine yönelik tespitler de yer aldı. Buna göre, işverenler tarafından gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler, yazılım ve inşaat mühendislikleri, yapay zeka, e-ticaret ve bilişim uzmanlıkları, yapay zeka geliştiriciliği, dil ve konuşma terapistliği ile CNC operatörlüğü olarak sıralandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Efem0909:
    Çocuklar hep üniversite okumaya teşvik ediliyor sonra ben üniversite okudum bu işini yapacağım düşüncesi oluyor Lise zorunlu olmaktan çıkarılmalı çocukta okuma isteği yoksa belli bir nesleğe yönlendirilmeli orta okullarda mesleki eğitim verilebilir 28 5 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Niye acaba alırsan elemani sabah 7 akşam 10.11 e kadar hizmet et dersen verirsen eline 3 kuruş bulamazsin tabi eleman bi lokanta 17.18 saat mesai yapıyor yok ayakta duracan yok oturmayacan oranı kes buranı kes diye gecelere kadar hizmet bekleyip gece sonunda 3 kurusu ver sonra bulamiyoru de 22 0 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    memlekette herkes masa başı iş arıyor 10 7 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    BU MAAŞLARLA KIM CALISIR ALDIGIN PARAYLA HAFTA TATİL YAPAMAZSIN GÜNLÜK ÜCRETİNLE KG ET ALIRSIN ANCA YADA KOLI YUMURTA :d 6 2 Yanıtla
  • Kemal Demirci:
    Güzel bir meslek ama değerini hiç bir işletmeci anlamıyor hakkını vermiyorlar o yüzden kimse bu mesleği tercih etmiyor 5 0 Yanıtla
  • Kadir Kilic:
    Tabi ki bulunmaz iş veren çalışanın hakkını hukukunu vermedigi için böyle . 12 saat çalıştırıp asgari ücret ver sonra çalışacak adam yok deyip dolansinlar. 4 0 Yanıtla
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