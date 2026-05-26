Eli Lilly, 3 Şirketi 3,8 Milyar Dolara Satın Alıyor

NEW ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly, bulaşıcı hastalıklar ve aşı alanındaki araştırma faaliyetlerini genişletmek amacıyla 3 şirketi toplam 3,8 milyar dolara ulaşabilecek bedelle satın alacağını duyurdu.

Eli Lilly'den yapılan açıklamada, Curevo, LimmaTech Biologics ve Vaccine Company'nin satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Curevo'nun yetişkinlerde zona hastalığını önlemeye yönelik "amezosvatein" adlı aşı adayı üzerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, anlaşma koşulları uyarınca şirket hissedarlarının 1,5 milyar dolara kadar ödeme alacağı aktarıldı.

Açıklamada, LimmaTech Biologics'in antibiyotik direncinin arttığı bakterilere karşı aşı geliştirdiği ifade edilerek, satın alma anlaşmasının değerinin 780 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

Vaccine Company'nin de nanopartikül tabanlı yeni nesil aşı teknolojileri üzerinde çalıştığı vurgulanan açıklamada, Eli Lilly'nin bu şirket için yapacağı ödemenin 1,55 milyar dolara kadar ulaşabileceği kaydedildi.

"Aşılar önlemede giderek tek seçenek haline geliyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Eli Lilly Araştırma Laboratuvarları Başkanı Daniel Skovronsky, "Bu satın almalar, hastalığın sonuçlarını tedavi etmek yerine, hastalığı kaynağında önlemeye yönelik bilinçli bir stratejiyi yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Bulaşıcı hastalıkların yıllar sonra ortaya çıkabilecek nörolojik hastalıklar, kanser ve kısırlık gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açabildiğine dikkati çeken Skovronsky, şunları kaydetti:

"Antimikrobiyal direnç, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etme imkanlarımızı kısıtladıkça, aşılar önlemede giderek tek seçenek haline geliyor. Bu şirketlerin platformlarını ve ekiplerini, Lilly'nin küresel ölçeğiyle birleştirmek, bizi bu gidişatı değiştirme noktasında avantajlı bir konuma getiriyor."