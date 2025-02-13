Elon Musk, Grok 3'ü Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Elon Musk, Grok 3'ü Tanıttı

Musk, Grok 3'ün güçlü muhakeme yetenekleri ile bir iki hafta içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

13.02.2025 11:50
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka modeli Grok 3'ün geliştirme sürecinin son aşamaya geldiğini belirterek, "Grok 3, bir iki hafta içinde piyasaya sürülecek. Grok 3 çok güçlü muhakeme yeteneklerine sahip, bu nedenle şimdiye kadar yaptığımız testlerde gördüğümüz kadarıyla, piyasaya sürülen ve bildiğimiz her şeyden daha iyi performans gösteriyor." dedi.

Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne (WGS 2025) çevrim içi bağlanarak "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" başlıklı oturumda konuştu.

DOGE bünyesindeki planlarını anlatan Musk, hükümeti halka karşı daha hesap verebilir hale getirmenin iyi sonuçları olacağını söyledi.

Musk, bürokrasiyi azaltarak halkın yönetimini yeniden tesis etmek istediklerini dile getirerek, bunun anlamının federal hükümetin boyutunu küçültmek ve temel düzenlemeleri azaltmak olduğunu aktardı.

Yapılacak düzenlemelerle bazı harcamaların azaltılmasının hedeflendiğini belirten Musk, "Belki ekonomi mal ve hizmet çıktısı açısından potansiyel olarak yüzde 4-5 büyüyebilir ve kamu harcamaları ekonominin yaklaşık yüzde 3-4'ü kadar, yani yaklaşık bir trilyon dolar ve üzerinde azaltılabilir. 2025'ten 2026'ya hiç enflasyonun olmaması, bunun bir sonucu olabilir. Tabii ki faiz de önemli ölçüde düşecek ve bu da insanların 'mortgage' ödemeleri ve diğer borç ödemelerinin daha az olacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Musk, attıkları adımların Amerikalılara fayda sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Yaptıklarımızın bazılarının diğer ülkelere de yardımcı olacağını düşünüyorum. (ABD'de) Yeni yönetimle, diğer ülkelerin işlerine karışma konusunda daha az ilgi var. ABD'nin uluslararası ilişkilerde zorlayıcı davrandığı zamanlar olduğunu düşünüyorum. Bence genel olarak diğer ülkeleri kendi işleriyle baş başa bırakmalıyız. Temelde ABD, her yerde değişim için bastırmak yerine, kendi işine bakmalı." dedi.

Elon Musk, ayrıca ABD'nin bütçe harcaması yaptığı "tüm ajansları silmesi" gerektiğini vurguladı.

"İnsan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak"

Yapay zekadaki gelişmelerle dünyada yeni bir "zeka dağılımı" modeline doğru ilerlendiğini dile getiren Musk, "Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak. Bu konuda nasıl hissetmem gerekiyor, bilmiyorum ancak bir noktada insan zekasının toplam zekanın çok küçük bir kısmını oluşturması kaçınılmaz. Dijital zeka gelecekte tüm zekanın yüzde 99'undan fazlasını oluşturacak. Bu yüzden, umarım bilgisayar bize iyi davranır." diye konuştu.

Musk, yapay zekanın "süper dahi bir çocuk" gibi olduğuna işaret ederek, bu uygulamaları tasarlarken maksimum düzeyde doğruluk arayışında olunması gerektiğini ve aksi yönde programlanmış uygulamaların çok tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

Yapay zeka uygulaması Grok 3'ün geliştirme sürecinin son aşamalarında olduğunu bildiren Musk, "Grok 3 bir iki hafta içinde piyasaya sürülecek. Grok 3 çok güçlü muhakeme yeteneklerine sahip, bu nedenle şimdiye kadar yaptığımız testlerde gördüğümüz kadarıyla, piyasaya sürülen ve bildiğimiz her şeyden daha iyi performans gösteriyor ve bu da iyiye işaret." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Elon Musk, Teknoloji, Hükümet, Ekonomi, dubai, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk, Grok 3'ü Tanıttı - Son Dakika

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