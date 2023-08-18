Elon Musk'ın SpaceX'i Bitcoin Sattı, Bitcoin Değer Kaybetti - Son Dakika

Elon Musk'ın SpaceX'i Bitcoin Sattı, Bitcoin Değer Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:06

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2021 ve 2022'de elindeki Bitcoinleri sattığı haberiyle Bitcoin değeri yüzde 7'nin üzerinde düştü. SpaceX'in bilançosuna dahil ettiği 373 milyon dolarlık Bitcoin varlıklarının satılması, kripto piyasasında son 24 saatte 1 milyar dolardan fazla satışa neden oldu. Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın da Bitcoin varlıklarını sattığı ortaya çıktı. Bitcoin ise saat 14.55 itibariyle 25 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu havacılık ve uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in 2021 ve 2022'de elindeki Bitcoinleri sattığı ifade edildi. Haberin ardından Bitcoin yüzde 7'nin üzerinde düştü ve 25 bin 300 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

SON 24 SAATTE 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SATIŞ OLDU

ABD'li finans gazetesi Wall Street Journal'da dün yayınlanan bir habere göre SpaceX, 2021 ve 2022'de bilançosuna 373 milyon dolar değerinde Bitcoin dahil etti ancak bu varlıkları daha sonra sattı. Söz konusu haber haftalardır zayıf seyreden kripto piyasasını sarstı. Fiyatlar düştükçe son 24 saatte 1 milyar dolardan fazla kripto satışı oldu.

MUSK ALIM YAPTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Musk da daha önce şirketlerinin Bitcoin satın aldığını açıklamış, Tesla bilançosunda da Bitcoin varlıklarının yer aldığı görülmüştü. Tesla'nın 2023 ikinci çeyrek bilançosuna göre şirketin Bitcoin varlıklarının çoğunu sattığı ortaya çıkmıştı. Tesla'nın elinde 936 milyon dolarlık Bitcoin'den sadece 184 milyon dolarlık kısmı kaldı.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Hareketli saatlerin ardından saat 14.55 itibariyle Bitcoin kritik seviye olan 25 bin doların üzerinde işlem gördü. Lider kripto para birimi yüzde 7 düşüşle 26 bin 488 dolardan alıcı buluyor.

Teknoloji, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın SpaceX'i Bitcoin Sattı, Bitcoin Değer Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın SpaceX'i Bitcoin Sattı, Bitcoin Değer Kaybetti - Son Dakika
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