Emcelli Biberi 350 Lira, Yüksek Talep Devam Ediyor - Son Dakika
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Emcelli Biberi 350 Lira, Yüksek Talep Devam Ediyor

Emcelli Biberi 350 Lira, Yüksek Talep Devam Ediyor
16.06.2026 08:45
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde coğrafi işaretli Emcelli biberi, yüksek fiyatına rağmen ilgiyle satılıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, kilosu 350 liraya ulaşmasına rağmen pazarda yoğun ilgi görüyor. Ata tohumundan üretilen ünlü biber, tezgahlarda kısa sürede tükeniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde acı ve tatlı çeşitleriyle bilinen, ata tohumundan üretilen coğrafi işaretli Emcelli biberi, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Pazar tezgahlarında kilosu 350 liradan satışa sunulan Emcelli biberi, lezzeti ve aroması sayesinde kısa sürede tükenerek adeta yok satıyor. Sezon başında 400 liradan satışa çıkan ürünün fiyatı 350 liraya gerilese de talepte herhangi bir düşüş yaşanmadı.

Sarıgöl'e bağlı Emcelli Mahallesi'nde serada erkenci üretim yapan üretici Nurullah Akbay, her hafta topladığı acı ve tatlı biberleri pazara getirdiğini ve ürünlerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.

Akbay, Emcelli biberine olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Ürünlerimiz pazara çıkar çıkmaz satılıyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok iyi. Yakında açıkta yetişen biberler de piyasaya çıkacak. Acı ve tatlı çeşitleriyle özellikle yemeklere kattığı lezzet nedeniyle tercih ediliyor." dedi.

Coğrafi işaretli Emcelli biberi, hem üreticisine sağladığı ekonomik katkı hem de Sarıgöl'ün tarımsal değerini artırmasıyla dikkat çekiyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emcelli Biberi 350 Lira, Yüksek Talep Devam Ediyor - Son Dakika

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