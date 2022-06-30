Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika
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Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak

30.06.2022 09:36
Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. 9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

"4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara; 6 Temmuz, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz tarihinde ödenecek."

(Mevlüt İşli/İHA)

YORUMLAR
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Emeklilerin gözü bu gelişmedeydi! Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak Emeklilerin gözü bu gelişmedeydi! Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak Çukurova'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Çukurova'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak - Son Dakika
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