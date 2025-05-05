Memur ve emekli maaş zam oranları netleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve emekli maaş zam oranları netleşiyor

Memur ve emekli maaş zam oranları netleşiyor

Nisan ayı enflasyon rakamının belli olmasıyla emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış oranı da bir nebze netleşmiş oldu. Buna göre Nisan ayında gerçekleşen yüzde 3'lük enflasyonla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 13.36 olurken, memur ve emekliler için ise dört aylık zam oranı yüzde 12.29 olarak belirlendi.

05.05.2025 10:17
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Milyonlarca emeklinin maaş zammı için beklediği Nisan ayı enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla Temmuz ayında maaş zammı bekleyen milyonlarca memurun ilk dört aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

EMEKLİLERE 4 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 13,36 OLDU

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 ve nisanda yüzde 3'lük enflasyon artışları hesaplandı. Böylece dört ayda oluşan toplam enflasyon zammı yüzde 13.36'ya ulaştı. Ancak kesin zam oranı için mayıs ve haziran verilerinin açıklanması gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 zam alacak. Ancak enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılacak. İlk dört ayda bu fark oluştu. Şu ana kadar memur zammı yüzde 12.29 olurken, enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 6,94 OLDU

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, mayıs ayı için yüzde 2,20, haziran ayı içinse yüzde 1,70 oranında aylık enflasyon öngörülüyor. Bu rakamlar, Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17'yi aşabileceği yönünde sinyaller veriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Temmuz zammıyla birlikte bu rakamın yeniden artması bekleniyor. Mevcut tahminler doğrultusunda, en düşük emekli aylığının 16.500 TL bandında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. 2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken, gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammına çevrildi.

Enflasyon farkı, Ekonomi, Finans, Memur, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekli maaş zam oranları netleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Akın Tosunoğlu:
    hep memur e emeklisi işci emeklisi yok 9 20 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    1500 tl ye 10 lahmacun alamazsın emekli 22 1 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    HER ŞEYE YÜZDE YÜZ ZAM GELİYOR MİLLETE GELİNCE SADECE İKİ KURUŞ ZAM YAPILIYO BU HİÇ DEGİŞMEDEN DEVAM EDİYOR BU DÜZEN DEĞİŞMEDİKÇE BU AKP BURDA OLDUĞU SÜRECE ZENGİN DAHA ZENGİNLEŞECEK FAKİR DAHADA DİBİ BOYLAYACAK DİP KALMADI HERKESİ YOKSULLAŞTIRDILAR SIRF KOLTUKLARI GİTMESİN DİYE MİLLET UMURKARINDA DEYIL SADECE TARİKATLAR BEŞLI ŞİRKETLER DİN ÜZERİNDEN POLİTİKA YAPTILAR BU HALE GELDİK 11 0 Yanıtla
  • pandoracı:
    Enflasyon farkını zam diye veriyorlar, zam verildi diye her şeye zam geliyor, bu döngü böyle gider... 10 0 Yanıtla
  • Emrah Genc:
    Asgari ücrete zam yok mu 8 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    önceden emekliye %25 %30 zam yaparlardı indire indire %13 lere kadar indirdiler yakında %6 falan olur heralde 2 0 Yanıtla
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