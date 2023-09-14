Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti - Son Dakika

Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti

Son Güncelleme: 14.09.2023 17:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına düzenleme için çalışma başlatılırken, zammın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin ekim veya kasım ayında tamamlanıp Meclis'e gelmesi durumunda hızlıca yürürlüğe sokulacağını söyledi.

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Herkes düzenlemenin tarihini merak ederken, AK Parti'den tarih geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenleme için ekim ve kasım ayını işaret etti.

"HIZLI BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Güler konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam verme şu an mümkün değil. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı.

ERDOĞAN: GEREKEN ADIMLARI YIL SONUNA KADAR ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli zammıyla ilgili, ""Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." demişti.

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Son Dakika Ekonomi Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak? AK Parti ekim ve kasım ayını işaret etti - Son Dakika
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