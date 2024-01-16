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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emekli maaşlarına yapılan artışlar emeklimiz için hayırlı olsun - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emekli maaşlarına yapılan artışlar emeklimiz için hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yapılan artışları TBMM'ye sunacaklarını belirterek, bu artışların emekliler için hayırlı olacağını ifade etti. Yılmaz, ayrıca enflasyon ile mücadele sürecinde emeklilerin yanında olacaklarını ve refah artışının sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emekli maaşlarına yapılan artışlar emeklimiz için hayırlı olsun
16.01.2024 - 23:50,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM'ye sunulacak olan ile artışlar emeklimiz için hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yapılan artışlar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TBMM'ye sunulacak olan ilave artışlar emeklimiz için hayırlı olsun. Bu oranlar sadece ilk 6 ay için. 6 aylık artış oranları dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerindedir. Temmuz ayında gerçekleşecek yasal artışlar ile birlikte, yıllık artış oranları tüm emekli kesimler için denkleşmiş ve çok daha yüksek oranlara çıkmış olacak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon ile mücadele sürecinde emeklilerin yanında olacaklarını söyleyerek, "Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız. Ülkemiz istikrar içinde büyüdükçe toplumun her kesimine olduğu gibi emeklimize de daha fazla ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emekli maaşlarına yapılan artışlar emeklimiz için hayırlı olsun - Son Dakika


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