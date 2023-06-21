Emekli maaşlarına zam geliyor: Enflasyona göre 9-10 bin TL arası artış bekleniyor

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Mart ayında en düşük maaşın 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından şimdi emeklilere bir zam daha yapılacak. Enflasyonun belirleyici olacağı artışta masada 2 farklı senaryo bulunuyor. Zam sadece enflasyona göre yapılırsa rakam 9 bin sınırlarına, enflasyona bir de refah payı eklenirse 10 bin lira seviyesine çıkacak.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor.

MASADA 2 FARKLI SENARYO

Emekli zammı için 2 farklı senaryo konuşuluyor. Artış ya sadece 6 aylık enflasyona göre, ya da enflasyon artı refah payı ile yapılacak.

ARADA BİN LİRALIK FARK VAR

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre zam yapılırsa en düşük maaş yüzde 18.50 artışla 7.500 TL'den 9 bin 887 liraya çıkacak. Ancak asgari ücrete yapılan zammın referans alınması durumu da var. Bu yol tercih edilirse 6 aylık enflasyon rakamına refah payı da eklenerek zam oranı yüzde 34'lere çıkacak. Böylece en düşük maaş 10 bin lira seviyesine yükselecek.