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Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret - Son Dakika

Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret

04.01.2022 16:06
Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardınan emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti.

Enflasyon rakamlarının belli olması ve Kabine toplantısının ardından 2022'de emekli maaşları belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 22,48 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,48 zam alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti.

TBMM'de AK Parti grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı yasal düzenlemenin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AK Parti grubu yasal düzenleme için harekete geçti. Bu kapsamda, AK Parti grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek.

Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek. AK Parti, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek. Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AK Parti bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam alacak.

İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

SSK (2000 ÖNCESİ) Temmuz: 2624 - Ocak 3293

SSK (2000 SONRASI) Temmuz: 1627- Ocak: 2041

BAĞ-KUR (ESNAF) Temmuz: 1912- Ocak: 2399

BAĞ-KUR (TARIM) Temmuz: 1802- Ocak: 2262

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Emekli Maaşı, Emekli Zammı, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

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