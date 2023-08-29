Emekli zammı için masada 2 farklı formül var! İşte en düşük maaş için kulislerde konuşulan rakamlar

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Emekli zammı için masada 2 farklı formül var! İşte kulislerde konuşulan rakamlar

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Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Milyonlarca emekli yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, kulislerde emekli zammı için 2 formül konuşuluyor. Bunlardan ilki memur zammının referans alınması, ikincisi ise zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılması.

ZAM İÇİN 2 TARİH ÖN PLANA ÇIKIYOR

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Emeklilerin tepkilerinin ardından hükümet harekete geçerken, emekli zammı için 2 tarih ön plana çıkıyor. Ya iyileştirme ocak zammı ile birlikte yapılacak ya da ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla düzenlemenin yürürlüğe sokulması bekleniyor.

KULİSLERDE 2 FORMÜL KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde emekli zammı için 2 formül konuşuluyor. Bunlardan ilki yapılacak iyileştirmede memur zammının referans alınması, ikincisi ise seçim öncesi olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zammın yapılması.

1. FORMÜLDE EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?



Memur zammı referans alınırsa emekliye yüzde 40 - 45'lik bir zam yapılacağı öngörülüyor. Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 10.500 TL'ye, yüzde 45 zam yapılırsa 10.875 TL'ye çıkacak.

2. FORMÜLDE EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Nisan ayında seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Eğer iyileştirme yine Erdoğan'ın talimatıyla yapılırsa en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.