Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam

Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
16.06.2025 12:52
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Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinde. TÜİK'in duyuracağı haziran ayı verisiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netleşecek. İlk 5 ayda yüzde 15,1 enflasyon farkı oluşurken, Merkez Bankası'nın haziran ayı için yüzde 1,61'lik tahmini gerçekleşirse toplam zam oranı yüzde 17 olacak.

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaşacağı veriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşecek. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranı yüzde 1,53 olarak açıklanmıştı. Bu verinin ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 5 ayı için hak ettiği enflasyon farkı yüzde 15,1'e ulaştı.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ RAPORUNU PAYLAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran ayı raporunu duyurdu. Ankete 69 kişi katılırken, bu kişilerin 52'si finansal sektör ve 17'si reel sektörden oluştu. Raporda, haziran ayı için enflasyon beklentisi yüzde 1,61 olarak açıklandı.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİYE YÜZDE 17 ZAM

TCMB'nin öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda, haziran ayı verisiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 17'ye ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da yaklaşık yüzde 17 olacak.

Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı ise farklı hesaplanacak. Bu kesim için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınarak yeni maaşlar belirlenecek. Ekonomistler, yüksek enflasyonun özellikle dar gelirli kesim üzerindeki etkisinin devam ettiğine dikkat çekerek, temmuz zammının maaşlarda bir nebze rahatlama sağlayabileceğini ifade ediyor.

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Son Dakika Ekonomi Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat ÇAMUR:
    hak yemek kadar büyük günah yoktur ama kim dinler . tüik e bir komut enflasyon şu olacak derhal padişahım çok yaşa eyvallah bunu ilk okul çocukları bile öğrenmiş EFENDİMİZ. 6 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    emekli maaşı değil sosyal yardım 5 0 Yanıtla
  • ismail buyukozturk:
    Verileri düzgün açıklayın bundada hırsızlık yapmayın 4 0 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    TUİK emeklinin, memurun hakkını yiyor. Hakkımı haram ediyorum. 1 0 Yanıtla
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