Emeklilere seçimden önce seyyanen zam yapılacak mı?

Türkiye'deki yüksek enflasyon karşısında en çok zorluk yaşayan kesim olan emeklilerin en düşük maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılması hayal kırıklığına neden oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalabeklenti içinde olan emeklilere 7 bin TL civarında bir seyyanen zam yapılacağı öne sürüldü.
Asgari ücretin 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye çıkarılması ve 2024 için artışın tek sefer olacağı bu maaşla çalışanlar için seneyi zorlu kılarken emekliler de genel seçim sürecinden itibaren maaşlarına yapılacak yeterli düzenlemeyi bekliyor.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala kulislerde konuşulan bilgiler emeklilere seyyanen bir zam yapılacağı yönünde. En son gelişmeye göre hükümet politikalarına küskün olan emekliler için harekete geçilmeye hazırlanılıyor. Özellikle maaşlarına yapılan son düzenlemelerinden memnuniyetsiz olan emekli vatandaşlar seyyanen zam taleplerini başta sosyal medya platformlarında ve emekli dernekleri üzerinden dile getiriyor.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre hükümetin yerel seçimden önce emeklilere seyyanen bir zam yapacağı ve bu zammın da 7 bin TL civarında olacağı öne sürülüyor. 14 Mayıs Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden sonra en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olarak kalması ve sadece Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir kereliğine mahsus 5 bin liralık ikramiye verilmesi emeklilerin beklentilerini karşılamaya yetmemişti.
Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkarılmasından sonra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına zam oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Memur emeklileri de bu süreçte yüzde 49,3 zam almıştı.
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En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
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