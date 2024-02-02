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Emeklilere seçimden önce seyyanen zam yapılacak mı? - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilere seçimden önce seyyanen zam yapılacak mı?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.

02.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:25
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Türkiye'deki yüksek enflasyon karşısında en çok zorluk yaşayan kesim olan emeklilerin en düşük maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılması hayal kırıklığına neden oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalabeklenti içinde olan emeklilere 7 bin TL civarında bir seyyanen zam yapılacağı öne sürüldü.

EMEKLİLER GENEL SEÇİMLERDEN BERİ BEKLENTİ İÇİNDE

Asgari ücretin 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye çıkarılması ve 2024 için artışın tek sefer olacağı bu maaşla çalışanlar için seneyi zorlu kılarken emekliler de genel seçim sürecinden itibaren maaşlarına yapılacak yeterli düzenlemeyi bekliyor.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala kulislerde konuşulan bilgiler emeklilere seyyanen bir zam yapılacağı yönünde. En son gelişmeye göre hükümet politikalarına küskün olan emekliler için harekete geçilmeye hazırlanılıyor. Özellikle maaşlarına yapılan son düzenlemelerinden memnuniyetsiz olan emekli vatandaşlar seyyanen zam taleplerini başta sosyal medya platformlarında ve emekli dernekleri üzerinden dile getiriyor.

EMEKLİLERE 7 BİN TL SEYYANEN ZAM

Kulislerde konuşulan bilgilere göre hükümetin yerel seçimden önce emeklilere seyyanen bir zam yapacağı ve bu zammın da 7 bin TL civarında olacağı öne sürülüyor. 14 Mayıs Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden sonra en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olarak kalması ve sadece Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir kereliğine mahsus 5 bin liralık ikramiye verilmesi emeklilerin beklentilerini karşılamaya yetmemişti.

Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkarılmasından sonra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına zam oranı yüzde 42,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Memur emeklileri de bu süreçte yüzde 49,3 zam almıştı.

Emeklilere seçimden önce seyyanen zam yapılacak mı?

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar: daha yaptıkları zam resmi gazetede yayınlanmadı ama isveç onayı bir gecede resmi gazete de yayınlandı yani çok beklentiniz olmasın :) 38 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: kaynağı olmayan ödemeler sonucunda, ek zamlar yapılır, dolayısıyla hiç kimsenin refah düzeyi yükselmez, bu nedenle zam yerine fiyat artışlarını önlemek gerekir. 35 6 Yanıtla
  • alos : ŞU EMEKLİLERİ ALAY KONUSU YAPTIRMAKTAN BIKMADINIZ MI? 24 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: yeniden refahın kırmızı çizgisi idi 17bin olsun. hayırlısı bakalım. 8 3 Yanıtla
  • Serkan Basar: önce yaptıkları zam resmi gazetede yayınlasında bırakın zammı :) 0 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: keşe bir gecede resmi gazete yayınlanan isveç onayı gibi bir ay önce açılanan zamda resmi gazetede yayınlansa 0 0 Yanıtla

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