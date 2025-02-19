Emekli ikramiyesi bilmeceye dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emekli ikramiyesi bilmeceye dönüştü

Geniş Video İzle

Emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin artırılması konusunda çeşitli formüller gündeme konuşuluyor. Bu formüllerin netleşeceği tarih olarak 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı işaret edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Emekli zammı, EKK'da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" açıklamasında bulundu.

19.02.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilerin 2025 yılı bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentileri artarken, geçmiş yıllardaki artışlar ve mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak son ihtimaller netleşiyor. Ocak ayı enflasyonunun da beklentileri aşmasının ardından emekli ikramiyelerinde artış ihtiyacı da yükseldi. Bu yılki bayramlarda ödenecek tutarlar henüz netleşmedi ancak netleşeceği tarih de karışıklığa neden oldu.

İKRAMİYELERİN NETLEŞECEĞİ TARİH MUALLAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta yaptığı açıklamada, şu an için bir rakam telaffuz etmenin erken olduğunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki ekonomi kurmaylarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında ikramiye artışıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını belirtmişti. Bu sözlerin ardından gözler 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına çevrilmişti. Emekli bayram ikramiyelerindeki artış oranının belirlenmesinin bu toplantıda netleşmesi bekleniyordu.

SON AÇIKLAMAYLA KAFALAR KARIŞTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 21 Şubat'ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda gündeme gelecek konulara ilişkin konuştu. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soru üzerine "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamasıyla kafalar iyice karıştı. Emekli ikramiyelerindeki artış oranının belirginleşeceği tarih yeniden bilinmezliğe büründü.

Emekli ikramiyesi bilmeceye dönüştü

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Haberler.com Özel, Emekli Zammı, Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ikramiyesi bilmeceye dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bedir arslan:
    Allah aşkına şu emeklinin yakasından bi düşün her ğün aynı kelimeler 63 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Milletle Alay Ediyorlar Allah Biliyor Çift Maaş Alıyorsunuz Yalan mı 48 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    siz vatandaşınıza değil, yabancı ülke vatandaşlarına yardım edin, size de bu yakışır.. 45 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Bayram ikramiyelerine zam falan yok Nasıl olsa gene şikayet edeceğiz Onun için devlet ne yapsa haklı 4 32 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    Allah bu milleti yiyecek ekmeğe muhtaç edenleri, milleti 2 kuruşa muhtaç edenleri,insanlara 2 kuruş zam mı fazla görüp vermemek için kırk takla atıp yukarıda bi eli yağda bi eli balda ekmekden sudan haberi olmayanları bildiği gibi yapsın bu milleti bunlardan tez zamanda kurtarsın 29 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    Makarna verin neden ikramiye veriyorsunuz ki onuda yandas iş adamlarina yaptırın onlarda kazansın makarnadan parayi 7 0 Yanıtla
  • Apple User:
    ne zammı hemşerim iptal etmediklerine şükür edin 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 6 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli ikramiyesi bilmeceye dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.