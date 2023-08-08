Emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan tarih - Son Dakika
Üye Girişi

Emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan tarih

08.08.2023 09:48

Temmuz ayında yapılan zamdan memnun olmayan emekliler, seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması beklentisiyle hükümetin yapacağı yeni düzenlemeyi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında ele alınan düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelebileceği konuşuluyor.

Temmuz ayında yapılan zamdan memnun olmayan emekliler hükümetin yapacağı yeni düzenlemeye odaklandı. Seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğini giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasını bekleyen emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında da ele alınan düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelebileceği konuşuluyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme sinyali vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YIL SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." demişti.

EKİM AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Ancak memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme sonrası emeklilerde de seyyanen zam beklentisi oluştu. Bir süredir hükümetin gündeminde olan çalışma dün Kabine toplantısında da masaya yatırıldı. Emekliler seyyanen zammın yanında,primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesi ve en düşük maaşın 10 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Söz konusu çalışmanın ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500

Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan tarih - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Vatandaşlar bu gece rahat nefes alacak! Eyyam-ı Bahur gidiyor, 3 gün sürecek yağış geliyor
11:39 Vatandaşlar rahat nefes alacak! Bu gece saatlerinde Eyyam-ı Bahur gidiyor, 3 gün sürecek yağış geliyor
11:35 Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam! İşte yeni tarife
11:30 Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam: Tam bilet 15 lira, öğrenci 7,32 lira oldu
11:26 Hollywood yıldızı Sandra Bullock'un sevgilisi ALS hastalığına yenik düştü
11:18 Hollywood Yıldızı Sandra Bullock'un sevgilisi hayatını kaybetti
11:20 Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor
11:14 Yapay zeka modeli Milla Sofia'nın paylaşımları takipçilerini büyülüyor
11:14 Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri! Galatasaray, Griezmann için pusuda
11:07 Erden Timur'un en büyük hayali! Galatasaray'da Griezmann sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 12:05:08. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement