Emeklinin beklediği gün geldi çattı! Zam farkı hesaplara yatmaya başladı - Son Dakika
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Emeklinin beklediği gün geldi çattı! Zam farkı hesaplara yatmaya başladı

27.01.2023 17:46

15 Ocak'ta zam farkını alamayan memur emeklilerinin dört gözle beklediği haber geldi. SGK, milyonların zam farkı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

2023 yılının ilk yarısında memur ve emeklinin zam oranı yüzde 30 olarak belirlenmişti. Ancak yüzde 13,52'lik refah payı artışı 15 Ocak'a yetişmedi ve hesaplara sadece yüzde 16,48'lik zam yattı.

BEKLENEN GÜN GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zam farkının hesaplara yatırılması için 27 Ocak Cuma gününü işaret etmişti. Milyonların heyecanla beklediği tarih geldi.

SGK: ZAM FARKINI HESAPLARA YATIRIYORUZ

Konu hakkında açıklama yapan SGK, memur emeklilerinin zam farkı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığı duyurdu.

SGK'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Memur emeklilerimiz! Zam farkı ödemelerinizi bugün hesabınıza yatırıyoruz. Ödemelerinizi maaşını aldığınız bankadan veya PTT şubesinden çekebilirsiniz."

Milyonların beklediği gün geldi! Memur emeklisinin zam farkı hesaplara yatmaya başladı

NE OLMUŞTU?

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da bugün itibariyle ödenmeye başlandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Memur, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklinin beklediği gün geldi çattı! Zam farkı hesaplara yatmaya başladı - Son Dakika


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