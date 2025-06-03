Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'da

Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu son rakamlar, en düşük emekli maaşına yapılacak olası zam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şu anda 14 bin 469 TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığı için yeni bir artış beklentisi oluşmuş durumda. Ancak bu artış, ekonomik göstergeler kadar yasal düzenlemelere de bağlı.

ENFLASYON ARTIYOR, BEKLENTİ YÜKSELİYOR

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileri, yılın ilk yarısına dair tabloyu büyük ölçüde netleştirdi. Enflasyon verileri, emeklilere yapılacak yılda iki kez gerçekleşen zamların temelini oluşturuyor. Ancak bu veriler, en düşük emekli maaşı için doğrudan bir artış anlamına gelmiyor. Çünkü bu maaş artışı için ek bir kanuni düzenleme gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ONAYI ŞART

En düşük emekli maaşı artışı, yalnızca enflasyona bağlı olarak değil, aynı zamanda TBMM'den geçecek bir yasa değişikliği ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla mevcut ekonomik koşullar bu artışı tetiklese de, son karar siyasetin elinde.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE NE BEKLENİYOR?

Resmi olmayan hesaplamalara göre yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı, emekliye %15,09 oranında zam yapılabileceğini işaret ediyor. Bu oran uygulanırsa, en düşük emekli maaşı yaklaşık olarak 16 bin 652 TL seviyesine çıkabilir. Ancak tekrar hatırlatmak gerekirse, bu artışın yürürlüğe girmesi için mutlaka Meclis kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor.

TEMMUZ AYI KRİTİK TARİH

Emekliler için asıl belirleyici veri, Haziran ayı enflasyonu olacak. Bu veri, Temmuz ayında açıklanacak ve ardından en düşük emekli maaşına dair yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Gözler şimdi hem ekonomik gelişmelerde hem de Meclis gündeminde.