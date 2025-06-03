Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'da
03.06.2025 10:46
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En düşük emekli maaşı için Temmuz ayında zam beklentisi artıyor. Ancak artışın gerçekleşmesi için Meclis kararı ve Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor.

Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu son rakamlar, en düşük emekli maaşına yapılacak olası zam tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şu anda 14 bin 469 TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığı için yeni bir artış beklentisi oluşmuş durumda. Ancak bu artış, ekonomik göstergeler kadar yasal düzenlemelere de bağlı.

ENFLASYON ARTIYOR, BEKLENTİ YÜKSELİYOR

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileri, yılın ilk yarısına dair tabloyu büyük ölçüde netleştirdi. Enflasyon verileri, emeklilere yapılacak yılda iki kez gerçekleşen zamların temelini oluşturuyor. Ancak bu veriler, en düşük emekli maaşı için doğrudan bir artış anlamına gelmiyor. Çünkü bu maaş artışı için ek bir kanuni düzenleme gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ONAYI ŞART

En düşük emekli maaşı artışı, yalnızca enflasyona bağlı olarak değil, aynı zamanda TBMM'den geçecek bir yasa değişikliği ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla mevcut ekonomik koşullar bu artışı tetiklese de, son karar siyasetin elinde.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE NE BEKLENİYOR?

Resmi olmayan hesaplamalara göre yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı, emekliye %15,09 oranında zam yapılabileceğini işaret ediyor. Bu oran uygulanırsa, en düşük emekli maaşı yaklaşık olarak 16 bin 652 TL seviyesine çıkabilir. Ancak tekrar hatırlatmak gerekirse, bu artışın yürürlüğe girmesi için mutlaka Meclis kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor.

TEMMUZ AYI KRİTİK TARİH

Emekliler için asıl belirleyici veri, Haziran ayı enflasyonu olacak. Bu veri, Temmuz ayında açıklanacak ve ardından en düşük emekli maaşına dair yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Gözler şimdi hem ekonomik gelişmelerde hem de Meclis gündeminde.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Oa343862!:
    Emeklilere müjde verecekse biran evvel ülkenin başından gitsin 226 70 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    savulun müjde geliyor yine önlemimizi alalım 189 28 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Eyvahhhh ki ne Eyvahhhhh yine müjde geliyor gardınızı alın 171 29 Yanıtla
  • mesut:
    Müjde Olarak İSTİFANI Vermen Biz Emeklileri Cok mutlu eder 149 49 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    EFENDİLER HAZIR OLUN YENİ ZAMLARI İLAN EDİYORUM ZAM BENIM ISIM :d 135 24 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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