Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve MHP meclis üyeleri, Emet- Hisarcık Orta Ölçekli Organize Sanayi Bölgesi'nde kapsamlı inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Heyet, gezi esnasında yakın zamanda faaliyete geçecek olan porselen fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Fabrika yetkilileri, çalışmaların hızla devam ettiğini ve fabrikanın yılbaşı itibarıyla tam kapasiteyle üretime geçmesinin planlandığını belirtti. Başkan Koca, fabrika sorumlularıyla yaptığı görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ilçe ekonomisine olumlu katkılar sunacağına vurgu yaptı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Ekonomi › Emet Belediye Başkanı Koca, Organize Sanayi Bölgesi'nde İnceleme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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