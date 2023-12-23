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Emet Belediyesi, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle jeotermal sondaj çalışmalarını başlattı - Son Dakika
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Emet Belediyesi, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle jeotermal sondaj çalışmalarını başlattı

Emet Belediyesi, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle gerçekleşecek jeotermal sondaj çalışmalarını halka tanıttı. Projede, alternatif enerji arayışları çerçevesinde gerçekleştirilecek jeotermal sondajlarla ekonomiye kazandırılması hedeflenen etkin rezervler tespit edilecek.

Emet Belediyesi, Dünya Bankası\'nın finansal desteğiyle jeotermal sondaj çalışmalarını başlattı
23.12.2023 - 07:51,
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Emet Belediyesi, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle gerçekleşecek jeotermal sondaj çalışmalarını halka tanıttı.

Sürdürülebilir şehirler vizyonunu benimseyen Emet Belediyesi jeotermal sondaj çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Dünya Bankası'nın finansal desteği ve İller Bankası aracılığıyla hayata geçirilecek olan projede, alternatif enerji arayışları çerçevesinde gerçekleştirilecek jeotermal sondajlarla ekonomiye kazandırılması hedeflenen etkin rezervler tespit edilecek.

Emet Belediyesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin termal zenginliklerini aktif olarak kullanma adına gerçekleştirilen bu çalışmanın geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Hüseyin Doğan, projenin pandemi nedeniyle yaşanan gecikmeye rağmen, Emet'in sahip olduğu termal potansiyeli en etkili şekilde değerlendirmenin hedeflendiğini belirtti.

"Emet'i enerji alanında da bir adım öne taşımak istiyoruz"

Jeotermal sondajın yapılacağı Esentepe ve Dere Mahallelerinde 600-800 metre arası derinlikte gerçekleştirilecek sondajlarla sıcak su rezervleri, sıcaklık, debi ve basınç değerleri tespit edilecek. Elde edilen verilere dayanarak projelerin ayrıntılı bir şekilde planlanacağını ifade eden Başkan Doğan, "Emet'i sadece alt yapı değil, aynı zamanda enerji alanında da bir adım öne taşımak istiyoruz" dedi.

"5 verimli noktanın ardından 2 sondaj çalışması daha yürütülecek"

Toplantıda konuşan çevre danışmanlık firması yetkilileri, projenin 9 ay içinde tamamlanması planlanan bir çalışma olduğunu ve başarılı bir jeotermal kaynağa rastlanması durumunda Emet halkının hizmetine sunulacağını belirtti. İlçede yapılan gaz ve gravite ölçümleri sonucunda belirlenen 5 verimli noktanın ardından, Dere ve Esentepe Mahallelerindeki kaynaklarda gerçekleştirilecek sondajlarla daha geniş bir tespit yapılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Emet Belediyesi, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle jeotermal sondaj çalışmalarını başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emet Belediyesi, Dünya Bankası'nın finansal desteğiyle jeotermal sondaj çalışmalarını başlattı - Son Dakika
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