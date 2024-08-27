Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, \'Sağlıklı Üretim Tesisi ile Süt\'ün Zaferi\' başlıklı proje çalışmalarını inceledi

Ekonomi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Sağlıklı Üretim Tesisi ile Süt'ün Zaferi" başlıklı proje çerçevesinde mandırada sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye teknik ekiplerinin mandırada yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Başkan Koca, projede ilerlemenin aralıksız sürdüğünü ve çalışmaların yakında tamamlanacağını ifade etti. - KÜTAHYA