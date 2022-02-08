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Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar - Son Dakika

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

08.02.2022 10:28
Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

Bölgede 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bölgede 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Emet- Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan Emet-Hisarcık Karma Sanayi Sitesi için Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye teknik ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet Yeniceköy'de bir araya geldi.

Köy Muhtarı Akın Gürkan'ında katıldığı toplantıda, vatandaşlar sanayi alanının Emet Belediyesi mücavir alanı içerisine alınması çalışmaları hakkında bilgilendirildi. - KÜTAHYA

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

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İstihdam, Hisarcık, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar - Son Dakika Ekonomi


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