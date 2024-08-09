Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Antep Fıstığı ve Üzüm Hastalıkları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Antep Fıstığı ve Üzüm Hastalıkları Hakkında Bilgi Verdi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Antep Fıstığı ve Üzüm Hastalıkları Hakkında Bilgi Verdi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yağcık köyünde bulunan üreticilere Antep fıstığı ve üzüm hastalık ve zararlıları hakkında bilgilendirme yaptı. Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, köydeki bağları ziyaret ederek hastalık ve zararlılar konusunda bilgi verdi ve verimi artırmak için istişarelerde bulundu.

09.08.2024 12:48
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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yağcık köyünde üreticiler Antep fıstığı ve üzüm hastalık ve zararlıları konusunda bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Yağcık köyünde elverişli durumda olan Antep fıstığı ve üzüm bağları ziyaret edilerek hastalık ve zararlı yönünden bilgilendirme yapıldı. Ayrıca verimi daha fazla artırma konusunda istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Antep Fıstığı ve Üzüm Hastalıkları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Antep Fıstığı ve Üzüm Hastalıkları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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