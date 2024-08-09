Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Antep Fıstığı ve Üzüm Hastalıkları Hakkında Bilgi Verdi

Ekonomi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yağcık köyünde üreticiler Antep fıstığı ve üzüm hastalık ve zararlıları konusunda bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Yağcık köyünde elverişli durumda olan Antep fıstığı ve üzüm bağları ziyaret edilerek hastalık ve zararlı yönünden bilgilendirme yapıldı. Ayrıca verimi daha fazla artırma konusunda istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA