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Emet ilçesine hibe yoluyla iş makineleri kazandırıldı - Son Dakika
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Emet ilçesine hibe yoluyla iş makineleri kazandırıldı

Emet ilçesinde üst yapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla belediyeye 1 adet ekskavatör ve 1 adet silindirin hibe yoluyla kazandırıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hibe iş makineleri ile çalışmaların daha verimli ve hızlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Emet ilçesine hibe yoluyla iş makineleri kazandırıldı
19.12.2023 - 09:02,
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Emet ilçesinde devam eden üst yapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla belediyeye 1 adet ekskavatör ve 1 adet silindirin hibe yoluyla kazandırıldığı bildirildi.

İlçede üst yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için Belediyeye 1 adet sıfır ekskavatör ve 1 adet 2. el silindir olmak üzere 2 iş makinesini hibe yoluyla kazandırıldığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " Alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına hız veren belediyemize, peyzaj ve refüj düzenlemelerinde kullanılmak üzere bir ekskavatör ile yol düzleme ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere bir silindiri hibe yoluyla kazandırdık. Hibe iş makineleri ile çalışmaları daha verimli ve hızlı bir şekilde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Bu ilçemiz için önemli bir adım ve kazançtır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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