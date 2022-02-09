Emet'te 2022 yılında yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları onaylandı

Kütahya İl Genel Meclisi'nin Şubat toplantısında, Emet ilçesine 2022 yılında yapılacak yol ve alt yapı çalışmalarının onaylandığı bildirildi.

Kütahya İl Genel Meclisi Şubat ayı 5. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kütahya Valisi Vali Ali Çelik'inde katıldığı toplantıda 2022 yol programı, 2022 hedefleri ve iş planlamaları görüşüldü.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Emet AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, yol ve alt yapı çalışmalarında Emet ilçesinde 8 köyü ilgilendiren çalışmaların onaylandığını açıkladılar.

Mallı ve Elmacı, çalışmalar kapsamında ilçede 5,5 kilometre beton asfalt, 6 kilometre 1. kat asfalt, 7 kilometre yol onarım ve alt yapı çalışması ile İğdeköy içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışması yapılacağını belirttiler. - KÜTAHYA