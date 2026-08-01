Emet’te 9,3 Milyon TL’lik makine parkı projesi hizmete açıldı - Son Dakika
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Emet’te 9,3 Milyon TL’lik makine parkı projesi hizmete açıldı

Emet’te 9,3 Milyon TL’lik makine parkı projesi hizmete açıldı
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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Kayı Köyü’nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD III Programı kapsamında desteklenen Kayı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Makine Parkı Projesinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kayı Köyü'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD III Programı kapsamında desteklenen Kayı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Makine Parkı Projesinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, siyasi parti ilçe başkanları, Kayı Köyü Muhtarı Bekir Dağaşan, daire amirleri, kooperatif üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TKDK tarafından desteklenen proje kapsamında toplam 9 milyon 369 bin 452 TL tutarında yatırım hayata geçirilirken, yatırımın 6 milyon 558 bin 616 TL'lik bölümü yüzde 70 hibe desteğiyle karşılandı.

Proje kapsamında Kayı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesine 1 biçerdöver ile 7 tarım makinesi kazandırıldı. Makine parkında ara çapa makinesi, merdane, rotovatör, taş toplama makinesi, tesviye bıçağı ve silaj makinesi yer alıyor.

Törende yaptığı konuşmada kırsal kalkınmanın önemine değinen Vali Musa Işın, devletin üreticiyi desteklemeye devam ettiğini belirterek, tarımda modern mekanizasyonun verimliliği artıracağını, üretim maliyetlerini düşüreceğini ve kooperatifçilik anlayışını güçlendireceğini ifade etti. Gençlerin ve kadınların üretime katılımının önemine değinen Vali Işın, üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade etti.

Program, yapılan açılış duasının ardından makine parkının anahtar tesliminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emet’te 9,3 Milyon TL’lik makine parkı projesi hizmete açıldı - Son Dakika

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